В Омской области сняли режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника 15 июня, сообщил в четверг губернатор Александр Бурков после заседания оперативного штаба.

«С 12 июня у нас будут открыты летние кафе и другие предприятия общепита, с 22 июня у нас запланировано открытие детских садов, 24 июня у нас пройдет парад вооруженных сил. На штабе было принято (решение) снять режим самоизоляции для жителей Омской области с 15 июня», – передает РИА «Новости» слова Буркова в эфире местного 12 канала.

Кроме того, глава региона призвал жителей соблюдать предписание Роспотребнадзора по масочному режиму. Он также отметил, что «сегодня цифры по заболеваемости позволяют сказать, что Омская область находится на плато».

Ранее в Омской области было возобновлено действие электронных транспортных карт.

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