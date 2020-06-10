ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Красноярском крае развернут еще один госпиталь на 480 коек в здании общежития, в Приморском крае развернуто 100 дополнительных коек на базе краевого кожно-венерологического диспансера, в Камчатском крае многофункциональный медицинский центр, построенный МО, начал прием пациентов, в Севастополе построенный МО госпиталь принял первого пациента, в Ростовской области три аппарата ИВЛ поступили в больницу г. Батайска.

В Московской области возвращение 10 перепрофилированных медицинских учреждений в обычный режим работы. В Архангельске первая городская клиническая больница получила право проводить тесты на COVID-19, в Забайкальском крае в учреждения здравоохранения поступило 54 тест-системы для проведения вирусологических исследований на COVID-19, одна тест-система позволяет провести 100 таких исследований.

В Республике Коми Минздрав передал в больницы Воркуты большую партию СИЗ. В Сахалинской области 11 реанимобилей пополнили автопарк медучреждений, в Москве 260 из закупленных машин скорой помощи начали выезжать на вызовы. В Амурской области санатории «Бузули» и «Свободный» включены в перечень провизорных госпиталей.

В Тамбовской области в Рассказове ужесточили ограничения: запрещена работа всех непродовольственных магазинов и сервисов, все приезжающие будут помещены на 14-дневный карантин, действие ограничений – до 14 июня, в Тульской области с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.

В Республике Дагестан с 10 июня отменены КПП в пределах Хасавюртовского района.

В Республике Тыва будут созданы рейдовые группы из числа должностных лиц органов исполнительной власти, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. В Смоленской области усилен контроль за пляжами, установлена административная ответственность за нарушение запрета на их посещение.

В Ленинградской области администрация Куйвозовского поселения Всеволожского района уходит на двухнедельный карантин, в Пермском крае закрыта на прием и перевод Пермская психиатрическая больница на Банной горе, в Иркутской области сотрудники Братской городской администрации переведены на удаленный режим работы.

В Омской области возобновлено действие электронных транспортных карт, в Ростовской области количество пригородных поездов увеличено до 58 пар, в Москве и Санкт-Петербурге РЖД запустит сдвоенные «Сапсаны» между Петербургом и Москвой на июньские праздники.

В Хабаровском крае действует бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу для жителей региона. В Магаданской области действует запрет на бронирование мест, прием и размещение в санаторно- оздоровительных детских лагерях круглогодичного и сезонного действия. В Ростовской области с 10 июня начнется масштабная дезинфекция территории Ростова-на-Дону.

В Ленинградской области водители скорой помощи получат стимулирующие выплаты за особые условия труда и за работу с коронавирусными пациентами. В Ульяновской области предусмотрены надбавки студентам за работу в инфекционных стационарах. В Республике Ингушетия министерство культуры приняло решение о перечислении части заработной платы сотрудников медикам, которые занимаются лечением больных с коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД