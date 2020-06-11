Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Китай вновь откроет транспортное сообщение с Россией только при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с коронавирусом в мире, рассказали в министерстве иностранных дел Китая.

Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях будет восстановлено авиасообщение с Россией и откроются границы для иностранцев, в МИД КНР отметили, что российские авиакомпании при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут выбрать один пункт пропуска и совершать один международный рейс в неделю, передает РИА «Новости».

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов. При этом они должны строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае, если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю.

Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет десяти, то полеты приостанавливаются на четыре недели.

«С начала эпидемии Китай и Россия оказывают взаимную помощь и поддержку друг другу, сообща предоставляют для граждан двух стран на своей территории необходимые условия для проживания и обеспечения личной защиты и помощь. Министерства иностранных дел двух стран поддерживают тесный контакт по проведению соответствующей работы», – добавили в министерстве.

На вопрос, когда Китай откроет границы для иностранцев, в МИД отметили, что иностранные граждане, занимающиеся торговой, научно-технической деятельностью в случае срочной необходимости могут обратиться в китайские посольства и консульства за границей для получения визы и приезда в страну.

Напомним, МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам и временно прекратил выдачу виз.

В понедельник в Минтрансе заявили, что перед возобновлением рейсов за рубеж авиакомпаниям предстоит решить две задачи: наладить полеты внутри страны с учетом введенных мер и восстановить внутренний туризм.

Источник в авиакругах сообщил, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения. СМИ также сообщали, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению международного пассажирского авиасообщения с 15 июля.

В Кремле говорили, что конкретных дат возможного возобновления международных перелетов нет.