В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении Boeing в Донбассе

Суд в Нидерландах отложил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года до 22 июня, заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

«Чтобы дать сторонам время подготовиться, слушания отложены до 22 июня», – сказал он, передает ТАСС.

Стейнхейс добавил, что суд также хочет услышать требования защиты о дополнительных расследованиях.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде заявлялось, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.