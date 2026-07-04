Гросси назвал условие допуска инспекторов МАГАТЭ на объекты Ирана

Tекст: Катерина Туманова

«До сих пор получить доступ не удалось. Но здесь, думаю, нужно понимать, что этот вопрос в определенной степени становится связанным, я бы сказал, даже зависимым от продолжающихся переговоров между Соединенными Штатами и Ираном вокруг меморандума о взаимопонимании», – заявил РИА «Новости» глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Рафаэль Гросси напомнил, что подписанный в июне документ передает контроль над ядерными материалами ведомству. Точные сроки возвращения специалистов пока неизвестны, однако Гросси выразил надежду на ускорение процесса, стартовавшего в швейцарском Бюргенштоке.

Тегеран и Вашингтон дистанционно заключили соглашение 18 июня, завершив вооруженный конфликт, начавшийся 28 февраля. Договор фиксирует сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.

Иран ограничил контакты с международными инспекторами МАГАТЭ в июне 2025 года после американских ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси 24 июня заявил о скором начале инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Ирана согласилось возобновить допуск экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Администрация США запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране.