В Китае решили не использовать панголинов в традиционной медицине

Панголины, которые предположительно могли стать промежуточными хозяевами коронавируса, не вошли в список китайской фармакопеи на 2020 год. Таким образом, эти животные больше не будут использоваться в традиционной китайской медицине, сообщила газета Global Times.

По данным издания, в последней версии китайской фармакопеи говорится, что «редкие дикие животные будут исключены из фармакопеи», передает РИА «Новости».

В традиционной китайской медицине считается, что чешуя панголинов обладает способностью стимулировать кровообращение, устранять застой, а также снимать воспаление.

Напомним, первоначальным источником коронавируса, как сейчас предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухань, в человеческую популяцию.

На роль этого «промежуточного звена» до недавнего времени претендовали панголины, насекомоядные млекопитающие, однако недавно биологи усомнились в этом, сравнив структуру генома SARS-CoV-2 и поражающих этих животных коронавирусов. По этой причине зоологи и специалисты по инфекциям животных продолжают поиски родоначальника текущей эпидемии коронавируса.

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