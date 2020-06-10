Эксперт оценил слова Саакашвили о скором распаде Украины

«Киев не в состоянии обеспечить безопасность в стране, поэтому центробежные тенденции усиливаются. И если Зеленский не договорится с региональными элитами, скорость этих процессов станет фатальной», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев, комментируя слова политика Михаила Саакашвили о том, что «Украина стоит на грани распада».

«Сегодняшняя Украина уже давно напоминает леопардовую шкуру, – сказал украинский политолог Андрей Золотарев. – На ней мы видим пятнами отдельные регионы: Закарпатская контрабандистская республика, Янтарная народная республика на северо-западе страны, и Бессарабия, где действуют свои законы».

По словам собеседника, Саакашвили прекрасно понимает риск децентрализации и федерализации Украины. «Связность страны может оказаться под вопросом. С учетом того, что Киев сегодня не в состоянии обеспечить общественный порядок и безопасность, центробежные тенденции усиливаются», – отметил Золотарев.

«С другой стороны, на Украине ощущается острый запрос на «сильную руку». Думаю, на ближайших выборах местного уровня политики будут рассказывать о том, что «Киев нас ограбил и не слышит нас». Это тоже будет способствовать росту центробежных тенденций», – полагает эксперт.

«Да, пока что на словах все политики выступают за «Единую Украину», а на деле каждый регион хочет большей автономии и экономический преференций. Эти желания рациональны, однако они могут привести к усилию так называемых «феодальных баронов», – продолжил Золотарев.

По его словам, такая ситуация напоминает эпизод из сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским, когда его герой Голобородько выходит из тюрьмы и видит карту Украины, где страна поделена на отдельные королевства.

«Потому если Зеленский и его команда пойдут по пути конфронтации с местными элитами – скорость центробежных тенденций будет фатальной для государства», – резюмировал Золотарев.

Ранее глава исполнительного комитета национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина стоит на грани распада.

«Когда мы говорим, что страна может распасться – да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть», – сказал политик в эфире телеканала «Украина 24».

Он призвал не обманывать себя и признать, что все «очень плохо». «Очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере – куда ни посмотришь», – добавил Саакашвили.

Отметим, что в феврале Саакашвили в эфире телеканала «112» также говорил, что без корректировки политической системы Украина может распасться на пять частей.

Ранее Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос украинского бизнесмена, спросившего его о результатах деятельности на посту главы Национального совета реформ Украины.

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