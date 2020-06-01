Расследование смерти Флойда возглавил генпрокурор Миннесоты

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1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 08:17  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

Крупнейшей неонацистской группой в США является Национал-социалистическое движениеФото: REUTERS/Peter Silva
Граждане США оказывали материальную поддержку Адольфу Гитлеру и Еве Браун с надеждой, что нацисты свергнут американское правительство и наладят производство атомного оружия конвейерным методом. Этот скандал, прогремев в 1950-х, вновь всплыл в СМИ и заставил многих задаться вопросом: откуда взялись сторонники нацизма в послевоенных Соединенных Штатах?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украинское небо становится площадкой для удара США по России

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украина становится площадкой для развертывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны. Подробности...
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Это война, где не надо убивать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы с Оксаной везли в реанимацию старика, которому стало плохо. Я не понимала, что происходит, и спросила Оксану, что с ним. Оксана резко ответила: «Умирает он, Аня». Подробности...
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Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
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    США ввели санкции против Китая

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      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Расследование смерти Флойда возглавил генпрокурор Миннесоты

              1 июня 2020, 07:58

              Текст: Антон Никитин

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              Генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон возглавил расследование обстоятельств смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщила телекомпания CBS.

              Изначально расследование смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе велось под руководством прокурора округа Хеннепин Майкла Фримена. Однако, как уточняет CBS, за помощью генпрокурора штата обратился губернатор Миннесоты Тим Уолз. Ожидается, что в понедельник пройдет встреча Эллисона и Фримена, в ходе которой они обсудят дальнейший ход расследования. Параллельно выяснением обстоятельств смерти Флойда занимается федеральное бюро расследований (ФБР) США, передает ТАСС.

              Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

              В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

              Участница протестов требует привлечь к ответственности копов-убийц

              В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

              В воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.


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