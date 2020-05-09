В Москве в честь 75-летия Победы прогремел праздничный салют

В Москве в честь Дня Победы прогремел праздничный салют. Однако в этом году из-за ограничительных мер власти города попросили жителей наблюдать за ним с балконов или из окон квартир, а также через ТВ и интернет-трансляции.

Длительность салюта составила 10 минут, сообщается на сайте мэра Москвы. По телевидению и в Сети можно увидеть салюты, организованные на территории Олимпийского комплекса «Лужники», Парка Победы, Парка Дружбы, городка имени Баумана, Борисовских прудов.

Ранее глава города Сергей Собянин в своем блоге предупредил, что смотровые площадки для салюта будут закрыты в связи с ограничительными мерами, принятыми для противодействия коронавирусной инфекции. «Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей», – напомнил мэр.

Прямую трансляцию запуска праздничного салюта также можно было увидеть на страницах в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и Facebook.

В ходе своего поздравления ветеранов и граждан России с Днем Победы президент России Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

Путин заявил, что «мы обязательно широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу».

Он указал, что «будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной живой связи между поколениями».



Праздничные салюты в честь 75-летния Победы прошли сегодня и в других городах России.