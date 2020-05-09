В Волгограде «Бессмертный полк» провели в виде автопробега

В Волгограде «Бессмертный полк» прошел в формате автопробега, в колонне по городу проехала военная техника и ретро-автомобили, танк Т-34 и зенитная установка «Катюша».

В Волгограде решили провести «Бессмертный полк» в виде автопробега из-за режима самоизоляции, передает РИА «Новости». Колонна автомобилей стартовала с площади Ленина в центре города.

На машинах поставили портреты 127 Героев Советского Союза, которые воевали в Сталинградской битве, на бортах машин написали списки частей, которые участвовали в боях. За рулем одной из машин – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Автопробег начался после минуты молчания в память о павших, автомобили начали движение на низкой скорости, пробег сопровождался песнями военных лет. В конце колонны двигались Т-34 и «Катюша», их перевозили на специальной платформе.

За акцией наблюдали жители города из окон. «Бессмертный полк» завершился у подножия Мамаева кургана.

Напомним, в России проходит акция «Бессмертный полк онлайн», в ней приняли участие почти 3 млн человек, в том числе президент Владимир Путин.

Увидеть трансляцию в интернете можно на сайте «Бессмертного полка России», Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре «Окко». На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видеозапись на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю «Бессмертного полка».