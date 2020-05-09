Жители Москвы и Подмосковья могут бесплатно получить наборы трафаретов и наклеек «Окна Победы»

Российское движение школьников передало свыше 50 тыс. наборов трафаретов и наклеек в рамках акции «Окна Победы» в сервис доставки продуктов. Ими можно украсить окна своего дома в День Победы.

При заказе доставки продуктов в сервисе 9 мая жители некоторых районов Москвы и Московской области смогут добавить в свой заказ бесплатный набор трафаретов и наклеек «Окна Победы» от Российского движения школьников, с помощью которых можно украсить окна своего дома символами Победы, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В галерею образов Великой Победы вошли изображения танка Т-34, Ордена «Победы», Вечного огня, Георгиевской ленты, Красной гвоздики, журавлей, а также изображения известных скульптурных композиций, «напоминающих нам о ратных подвигах наших дедов и прадедов».

Всего Российское движение школьников подготовило свыше 50 тыс. праздничных пакетов, которые, как рассчитывают организаторы акции, должны разойтись за два дня. Их смогут получить пассажиры международного аэропорта Шереметьево и пользователи сервиса «Яндекс. Лавка» в некоторых районах Москвы.

На данный момент к акции Российского движения школьников «Окна Победы» присоединились свыше 80 тыс. человек. Окна украшают семьи, общественные и образовательные организации от Камчатки до Калининграда.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента России Владимира Путина 29 октября 2015 года. Движение объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов России и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три проекта входят в национальный проект «Образование».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России отметят 75-летие Победы.

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