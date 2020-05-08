Войну между сверхдержавами сочли маловероятной

Заслуженный профессор политических наук Лондонской школы экономики и политических наук Барри Бузан объяснил, почему война между сверхдержавами маловероятна.

Он считает, что из-за «ядерного оружия и других дорогостоящих видов оружия массового уничтожения» такая война становится «иррациональной, если не сказать глупой».

«Это не значит, что она невозможна», – приводит РИА «Новости» его слова.

Как заявил профессор, вероятность начала войны сохраняется, но «она очень мала».

Бузан считает, что государства не только отказываются от военной линии поведения из-за ее иррациональности, но и «не хотят конкурировать, чтобы управлять миром». Он указал, что «США, кажется, сдаются, китайцы не хотят работать, заявляя, что они – все еще развивающаяся страна и не могут себе позволить взять такую ответственность». Так же, как и Китай, думает Индия, «а у России недостаточно денег», сказал он. А ведь именно из-за стремления «управлять миром» и «происходят войны», заявил Бузан.