В Югре разрешили прогулки с детьми дважды в день

В Ханты-Мансийском автономном округе разрешили прогулки взрослых с детьми до 14 лет утром и вечером, а также работу автосалонов, магазинов для дачи и рыбалки, соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова.

Прогулки с детьми до 14 лет разрешены в период с 8 до 10 часов, а также с 19 до 21 часа «с обязательным соблюдением масочного режима, социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, использованием перчаток», говорится в документе на сайте правительства региона.

При соблюдении санитарных норм разрешается деятельность магазинов, предпринимателей, продающих садово-огороднические товары, рыбной ловли. Не приостанавливается работа организаций и ИП, «реализующих транспортные средства», производителей мебели.

Разрешена также торговля непродовольственными товарами в помещениях площадью не более 500 квадратных метров при наличии отдельного входа в них с улицы.

Ранее в ХМАО решили ввести цифровые пропуска для въезжающих.