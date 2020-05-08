Священник назвал карантин «заповедью Бога»

Карантин – это «заповедь Бога», заявил церковный миссионер, автор многих книг и публикаций о Священном Писании протоиерей Олег Стеняев.

«Мы должны помнить, что Библия – это первая книга, которая говорит о карантине. Карантин – это заповедь Бога», – заявил Стеняев, передает РИА «Новости».

По его словам, о таких мерах идет речь в 13-й главе ветхозаветной книги «Левит».

Священнослужитель добавил, что христианство первые 400 лет существовало без храмов.

«В отличие от иудаизма, где богослужение можно совершать только в храме и только на горе Мориа, у христиан нет такой завязки на помещение. Все таинства Церкви мы можем совершать где угодно, в принципе», – сказал протоиерей в ответ на вопрос о возможности совершать священнослужения за пределами храмов.

«В древней Церкви тяжело больной христианин не посещал христианское богослужение, но приглашал к себе священников на дом», – сказал Стеняев. По его словам, об этом идет речь в послании апостола Иоакова.

Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, к заболеванию привело то, что в монастырь съезжались паломники из многих регионов страны.

В конце апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19.