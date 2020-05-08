Путин распорядился о выплатах ветеранам из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья

Ветеранам – гражданам России, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, выплатят от 50 тыс. рублей до 75 тыс. рублей ко Дню Победы, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Единовременные выплаты ветеранам-россиянам будут произведены в мае – июне 2020 года. Глава государства поручил правительству обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа, и определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, выплаты к 75-летию Победы на общую сумму 71,4 млрд рублей получили 1,2 млн человек.