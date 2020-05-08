Единовременные выплаты к 75-летию Победы на общую сумму 71,4 млрд рублей получили 1,2 млн человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социально-экономическим вопросам.

«Речь идет о выплате участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что для этих категорий выплата, которая установлена указом президента, составила 75 тыс. рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма выплата, в соответствии с указом президента, составила 50 тыс. рублей.

«В соответствии с поручением президента страны мы по вашему поручению, Михаил Владимирович, в апреле месяце осуществили эту выплату в размере 71,4 миллиарда рублей 1 миллиону 200 тысячам наших граждан, которые поименованы в этом указе», – добавила Голикова, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Глава правительства в свою очередь заявил, что поддержка ветеранов со стороны государства должна быть постоянной и ощутимой. «Конечно, эта работа не должна заканчиваться после 9 мая. Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой», – сказал Мишустин, напомнив, что об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

Премьер заключил, что «это, наверное, одна из самых главных обязанностей государства».

Мишустин также указал, что все нормативные акты для своевременных выплат ветеранам подготовлены. «Сегодня в преддверии 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне хотел бы в первую очередь обсудить, как идет выполнение поручений президента по поддержке ветеранов и в том числе о выполнении его указа о единовременных выплатах к празднику. Мы подготовили все необходимые акты, чтобы ветераны смогли получить эти средства вовремя, а также приняли решение о дополнительных мерах их поддержки», – сказал премьер.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом глава российского правительства Михаил Мишустин в пятницу в режиме онлайн принял участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.