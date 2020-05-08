Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам

Заболевший коронавирусом глава российского правительства Михаил Мишустин в пятницу в режиме онлайн принял участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.

На совещании были затронуты вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

Мишустин продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, передает РИА «Новости».

В четверг Мишустин также провел рабочее совещание по экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи.

Напомним, на прошлой неделе Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере. Позже президент рассказал, что премьер пошел на поправку.