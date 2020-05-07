Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочее совещание по экономическим вопросам в режиме видео-конференцсвязи.

В совещании приняли участие исполняющий обязанности премьера – первый заместитель главы правительства Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«На совещании обсуждался предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что Мишустин проходит лечение от коронавируса в одном из государственных медицинских учреждений.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что утром в четверг обсудил с Мишустиным и Силуановым ближайшие шаги по развитию экономики, включая транспортную сферу.

Напомним, на прошлой неделе Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере. Позже президент рассказал, что премьер пошел на поправку.