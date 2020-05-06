Путин: Мишустин идет на поправку

Заболевший коронавирусом глава российского правительства Михаил Мишустин идет на поправку, сообщил президент Владимир Путин.

«Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идет на поправку. Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович», – рассказал президент, передает ТАСС.

По словам главы государства, он каждый день на связи с Мишустиным, премьер принимает участие в каждом совещании, передает РИА «Новости».

«Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений, в общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления», – добавил Путин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что глава российского правительства находится на связи с коллегами и продолжает работать. В то же время в Кремле сообщили, что участие главы российского правительства в видеосовещании с президентом не планируется.

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.