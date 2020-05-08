Сотрудники Росгвардии спели «День Победы» на разных языках

Росгвардия поучаствовала в акции «День Победы на всех языках» и записала видеоролик «Гимн Победы», в которой песню исполнили сотрудники ведомства.

Легендарную песню росгвардейцы исполнили на своих родных языках – аварском, балкарском, башкирском, кабардинском, калмыцком, коми, татарском, тувинском и русском, сообщается на сайте Росгвардии.

Творческий марафон объединил талантливых представителей ведомства из разных регионов России – от районов Крайнего Севера и Сибири до Кавказа. Заключительный припев был исполнен в самом сердце страны – в городе-герое Москве, в стенах Центрального Музея Великой Отечественной войны.

Акцию «День Победы на всех языках» запустил Народный артист РСФСР Лев Лещенко. Принять участие в ней может каждый желающий: для этого нужно зайти на сайт pobeda-2020.ru и с помощью интерактивного сервиса караоке исполнить песню «День Победы» на своем родном языке.