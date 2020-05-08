Стало известно, кто представит Россию на параде Победы в Минске

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 9 мая будет присутствовать на параде в Минске по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Я буду присутствовать на параде. Имею приглашение [от белорусских властей], благодарен, буду обязательно», – приводит слова Мезенцева ТАСС.

Он добавил, что президент республики Александр Лукашенко пригласил на парад всех аккредитованных в Белоруссии послов. «Для всех нас это большая честь», – отметил Мезенцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила сообщение главы дипмиссии.



«Представлять Россию будет посол в Минске», – сказала она.



Ранее Лукашенко заявлял, что не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на призывы ВОЗ.

Минский политолог Алексей Дзермант в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, зачем Лукашенко проводит парад Победы в нынешних условиях.