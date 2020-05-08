Истории ветеранов ВОВ начали транслировать по радио

Участники акции «Мы вместе» и «Дорожное радио» накануне Дня Победы запустили радиомарафон «Их Победа, наша память…», в котором приводятся воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.

Каждый день в эфире радиостанции звучат истории военных лет, напутствия новому поколению из уст победителей, сообщается на сайте ОНФ.

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой, Общероссийский народный фронт выступил с этой инициативой, чтобы направить послание ветеранов Великой Отечественной войны гражданам в самые разные уголки страны: «С каждым годом у нас все меньше возможностей поговорить с этими уникальными людьми. Мы считаем своим долгом собрать их воспоминания и донести до слушателей, чтобы узнать о той войне не только из книжек, фильмов, но и из первых уст. Чтобы уверенно смотреть в будущее, надо помнить прошлое. Забывая – мы теряем»

«Радио – это уникальная возможность донести контент до любого уголка планеты. Музыка, новости, голоса и истории людей. Но, к сожалению, все реже мы слышим голоса ветеранов, ведь годы берут свое. Поэтому особенно важно, что мысли и наследие тех, кто прошел через войну и внес свой вклад в великую Победу, звучали и были услышаны по всей стране. Я благодарен Народному фронту за эту идею и те истории ветеранов, которые они собрали в сегодняшних непростых условиях распространения коронавируса. Уверен, что слова этих замечательных людей попадут в сердце каждому гражданину России и напомнят о человеческом героизме, лишениях военных лет и необходимости верить в лучшее», – отметил российский радио- и телеведущий Роман Емельянов.

Легендарная летчица Галина Павловна Брок-Бельцова, единственная оставшаяся в живых из знаменитого полка «Ночные ведьмы», рассказала о случае на фронте, когда в полете отказал один из моторов самолета и он шел на цель без прикрытия: «Шли одни, согласовав с экипажем: «Идем без прикрытия!» Отбомбили. На обратном пути два немецких истребителя пытались нас сбить. Отбивались, как могли! Вскоре к нам подошли наши истребители и проводили до аэродрома».

Михаил Петрович Зорин был взят в армию и направлен в Невскую Дубровку. Однажды немцы заманили советские войска в перестрелку. Они засекли все боевые точки, а вечером открыли по ним огонь. «Но наши их перехитрили. Когда немцы открыли огонь, мы замолкли и после прекращения огня отошли в сторону Невы. И когда фашисты вошли в образовавшийся «мешок», мы их тут и перебили», – поделился воспоминаниями ветеран.

Гвардии подполковник военно-воздушных сил Николай Иванович Кульпов во время Великой Отечественной войны летал на штурмовике Ил-2. Во время подготовки операции «Багратион» по освобождению Белоруссии на переправе образовалось большое скопление немецких войск. Николай Иванович получил задание разбомбить переправу. «Ведущий бросил бомбы, у него легли они мимо цели. А я две сотки бросил чуть позже и влепил прямо по центру. И вот у меня уже какой-то авторитет в глазах сослуживцев появился! Даже боевой листок выпустили».

Все ветераны, истории которых можно услышать в эфире «Дорожного радио», принимали участие во всероссийском фотопроекте «75 правил жизни победителей», организованном ОНФ.

«Марафон продлится несколько дней, – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев. – Его суть состоит в том, чтобы ветераны поделились своей мудростью, воспоминаниями о событиях военных лет, нерассказанными историями и своими эмоциями. Чтобы в канун 75-летия Великой Победы состоялся живой разговор с настоящими героями. Думаю, что это уникальная возможность для всех нас».