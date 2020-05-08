Истории ветеранов ВОВ начали транслировать по радио

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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...

Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
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Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
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          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших ВОВ?
          • Известен и горжусь

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          • Не инетересуюсь

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          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

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              Истории ветеранов ВОВ начали транслировать по радио

              8 мая 2020, 17:44

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              Участники акции «Мы вместе» и «Дорожное радио» накануне Дня Победы запустили радиомарафон «Их Победа, наша память…», в котором приводятся воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.

              Каждый день в эфире радиостанции звучат истории военных лет, напутствия новому поколению из уст победителей, сообщается на сайте ОНФ.

              По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой, Общероссийский народный фронт выступил с этой инициативой, чтобы направить послание ветеранов Великой Отечественной войны гражданам в самые разные уголки страны: «С каждым годом у нас все меньше возможностей поговорить с этими уникальными людьми. Мы считаем своим долгом собрать их воспоминания и донести до слушателей, чтобы узнать о той войне не только из книжек, фильмов, но и из первых уст. Чтобы уверенно смотреть в будущее, надо помнить прошлое. Забывая – мы теряем»

              «Радио – это уникальная возможность донести контент до любого уголка планеты. Музыка, новости, голоса и истории людей. Но, к сожалению, все реже мы слышим голоса ветеранов, ведь годы берут свое. Поэтому особенно важно, что мысли и наследие тех, кто прошел через войну и внес свой вклад в великую Победу, звучали и были услышаны по всей стране. Я благодарен Народному фронту за эту идею и те истории ветеранов, которые они собрали в сегодняшних непростых условиях распространения коронавируса. Уверен, что слова этих замечательных людей попадут в сердце каждому гражданину России и напомнят о человеческом героизме, лишениях военных лет и необходимости верить в лучшее», – отметил российский радио- и телеведущий Роман Емельянов.

              Легендарная летчица Галина Павловна Брок-Бельцова, единственная оставшаяся в живых из знаменитого полка «Ночные ведьмы», рассказала о случае на фронте, когда в полете отказал один из моторов самолета и он шел на цель без прикрытия: «Шли одни, согласовав с экипажем: «Идем без прикрытия!» Отбомбили. На обратном пути два немецких истребителя пытались нас сбить. Отбивались, как могли! Вскоре к нам подошли наши истребители и проводили до аэродрома».

              Михаил Петрович Зорин был взят в армию и направлен в Невскую Дубровку. Однажды немцы заманили советские войска в перестрелку. Они засекли все боевые точки, а вечером открыли по ним огонь. «Но наши их перехитрили. Когда немцы открыли огонь, мы замолкли и после прекращения огня отошли в сторону Невы. И когда фашисты вошли в образовавшийся «мешок», мы их тут и перебили», – поделился воспоминаниями ветеран.

              Гвардии подполковник военно-воздушных сил Николай Иванович Кульпов во время Великой Отечественной войны летал на штурмовике Ил-2. Во время подготовки операции «Багратион» по освобождению Белоруссии на переправе образовалось большое скопление немецких войск. Николай Иванович получил задание разбомбить переправу. «Ведущий бросил бомбы, у него легли они мимо цели. А я две сотки бросил чуть позже и влепил прямо по центру. И вот у меня уже какой-то авторитет в глазах сослуживцев появился! Даже боевой листок выпустили».

              Все ветераны, истории которых можно услышать в эфире «Дорожного радио», принимали участие во всероссийском фотопроекте «75 правил жизни победителей», организованном ОНФ.

              «Марафон продлится несколько дней, – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев. – Его суть состоит в том, чтобы ветераны поделились своей мудростью, воспоминаниями о событиях военных лет, нерассказанными историями и своими эмоциями. Чтобы в канун 75-летия Великой Победы состоялся живой разговор с настоящими героями. Думаю, что это уникальная возможность для всех нас».


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