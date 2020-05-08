Трамп не стал обвинять Китай в намеренном распространении коронавируса

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Китай не мог преднамеренно выпустить коронавирус.

«Они (Китай) сделали ужасную вещь, но я не верю, что они сделали это намеренно», – сказал Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

По его мнению, вирус мог выйти за пределы Китая из-за некомпетентности.

Ранее Трамп заявлял, что новый коронавирус смог вырваться за пределы Уханьского института вирусологии из-за некомпетентности персонала.

До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса.

Китай назвал предположения о том, что коронавирус якобы является следствием утечки из лаборатории в китайском городе Ухань «научно необоснованными» и «абсурдными». В Пекине призвали Вашингтон «прекратить перекладывать вину на Китай».