Политолог назвал мифом войну российских СМИ против Белоруссии

Политолог-международник Вячеслав Сутырин, комментируя высылку журналистов Первого канала из Белоруссии, заявил, что война российских СМИ против республики – это мифологема.

«Те, кто давно в теме, конечно, не удивлены – высылали и раньше, правда, давно. Коронавирус – общая беда, и СМИ здесь надо быть аккуратными. Ответ первой кнопки белорусского ТВ симметричен со всей тенденциозностью сюжету Первого канала. Показывать кладбище в Столбцах – плохо. Пугать ужасами в российской глубинке – тоже плохо», – отметил Сутырин в своем телеграм-канале.

Война российских СМИ против Белоруссии – это миф, уверен политолог. Он сослался на исследования Евразийского медиаиндекса ЦИПИ за 1 квартал 2020 года.

«В СМИ Белоруссии негативных сообщений о России больше позитивных на 18%, в СМИ России о Белоруссии – больше на 10%», – привел Сутырин данные исследования.

«По-моему, все понимают, что требования белорусской стороны «нормализовать» телегу и федеральные телеканалы, запретив критику Белоруссии, нереализуемы. К слову, в РБ тоже хватает русофобских телеграм-каналов и синк танков (с англ. «think tank», аналитические центры – прим. ВЗГЛЯД) – работают люди. Что до ситуации в СМИ, то она отражает ситуацию в политике – много «противофаз», «предупреждений», «обидок», «ответок». Создавать в СМИ искусственную реальность? Или за каждым с дубинкой гоняться? Было бы странно, если бы особый путь Минска в борьбе с коронавирусом не вызывал внимания СМИ», – написал политолог.

Он также обратил внимание на обеспокоенность Союза журналистов России и отметил, что ранее Египет выгнал журналиста The Guardian за «неправду о коронавирусе». «Верной дорогой идем, товарищи?» – заключил Сутырин.

Накануне МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В ведомстве утверждают, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». В пресс-службе Первого канала назвали действия белорусских властей абсолютно безосновательными.

Позже руководитель пресс-службы посольства России в Минске Алексей Маскалев заявил, что МИД Белоруссии официально проинформировал Москву о лишении аккредитации журналистов Первого канала.