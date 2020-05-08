Политолог назвал мифом войну российских СМИ против Белоруссии

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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
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Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
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Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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          • Да, только при скоплении людей

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              Политолог назвал мифом войну российских СМИ против Белоруссии

              8 мая 2020, 16:16

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              Политолог-международник Вячеслав Сутырин, комментируя высылку журналистов Первого канала из Белоруссии, заявил, что война российских СМИ против республики – это мифологема.

              «Те, кто давно в теме, конечно, не удивлены – высылали и раньше, правда, давно. Коронавирус – общая беда, и СМИ здесь надо быть аккуратными. Ответ первой кнопки белорусского ТВ симметричен со всей тенденциозностью сюжету Первого канала. Показывать кладбище в Столбцах – плохо. Пугать ужасами в российской глубинке – тоже плохо», – отметил Сутырин в своем телеграм-канале.

              Война российских СМИ против Белоруссии – это миф, уверен политолог. Он сослался на исследования Евразийского медиаиндекса ЦИПИ за 1 квартал 2020 года.

              «В СМИ Белоруссии негативных сообщений о России больше позитивных на 18%, в СМИ России о Белоруссии – больше на 10%», – привел Сутырин данные исследования.

              «По-моему, все понимают, что требования белорусской стороны «нормализовать» телегу и федеральные телеканалы, запретив критику Белоруссии, нереализуемы. К слову, в РБ тоже хватает русофобских телеграм-каналов и синк танков (с англ. «think tank», аналитические центры – прим. ВЗГЛЯД) – работают люди. Что до ситуации в СМИ, то она отражает ситуацию в политике – много «противофаз», «предупреждений», «обидок», «ответок». Создавать в СМИ искусственную реальность? Или за каждым с дубинкой гоняться? Было бы странно, если бы особый путь Минска в борьбе с коронавирусом не вызывал внимания СМИ», – написал политолог.

              Он также обратил внимание на обеспокоенность Союза журналистов России и отметил, что ранее Египет выгнал журналиста The Guardian за «неправду о коронавирусе». «Верной дорогой идем, товарищи?» – заключил Сутырин.

              Накануне МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В ведомстве утверждают, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». В пресс-службе Первого канала назвали действия белорусских властей абсолютно безосновательными.

              Позже руководитель пресс-службы посольства России в Минске Алексей Маскалев заявил, что МИД Белоруссии официально проинформировал Москву о лишении аккредитации журналистов Первого канала.


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