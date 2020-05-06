МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике.

«Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры», – цитирует ТАСС сюжет белорусского телеканала.

«Как суверенная страна, Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете семь штук. Это перебор, господа», – отметили эфире «Беларусь 1».

Как уточнил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, «комиссия МИД Беларуси 6 мая лишила аккредитации двух сотрудников корпункта российского Первого канала в соответствии с законом о СМИ и положением об аккредитации». Он пояснил, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». По словам Глаза, аккредитационные карточки сотрудников канала аннулированы с сегодняшнего дня.

В российском посольстве в Белоруссии заявили, что пока не будут комментировать сложившуюся ситуацию вокруг работы Первого канала, ожидая официального документа о решении белорусских властей в отношении журналистов.

Напомним, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в республике. Он также заявлял об «особом пути» Белоруссии в борьбе с коронавирусом. В результате к концу апреля Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России.

1 мая Всемирная организация здравоохранения потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.

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