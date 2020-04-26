Лукашенко объяснил «особый путь» Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему в борьбе с коронавирусом решил «идти своим путем».

«Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Беларусь 1».

По его словам, люди в Белоруссии – «такие, как в России».

«Нас же не изолируешь», – сказал он, заявив, что люди, которые «в изоляции болеют», сидят «в затхлых квартирах, обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные».

Как заявил Лукашенко, «сейчас открыли ворота» и «люди вышли», но были «атакованы этим вирусом», так что «получится вторая волна заболеваемости», хотя еще «первая не ушла».

«Вот почему я принял решение идти своим путем», – сказал Лукашенко.

Сообщается, что в стране за сутки выявлено 873 случая заражения. Всего в Белоруссии заболели, как сообщается, 10 тыс. 463 человека, 72 скончались. В стране не введен карантин, продолжается подготовка к параду по случаю Дня Победы, были открыты школы.

Глава минздрава страны Владимир Караник считает, что пик инфицирования придется на конец апреля – начало мая.

Напомним, Лукашенко объяснил решение не останавливать экономику из-за коронавируса и раскритиковал шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с коронавирусом. Он также называл коронавирус наказанием свыше за «безобразное» отношение людей к природе и неправильный образ жизни.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД