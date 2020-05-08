Путин объяснил попытки ряда стран переписать историю

Президент России Владимир Путин считает, что попытки переписать историю происходят в странах, где идет внутриполитическая борьба и некоторым силам нужно «взбодрить электорат».

В интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия 1» Владимир Путин согласился с тем, что в современном мире есть риск возрождения нацизма, передает ТАСС.

«(Этот риск) не связан с попытками переиначить, переписать историю. Вообще это к истории не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к сегодняшнему дню», – добавил глава государства.

По его мнению, «это инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны, и всячески муссируют эту проблему».

«Проблема переписи истории связана с тем, что идет внутриполитическая борьба в некоторых странах. И те, кто это делает, они взбадривают свой электорат вот таким способом», – полагает президент России.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что извращенная трактовка западными историками и элитами событий Второй мировой войны направлена на разрушение сложившейся архитектуры международной безопасности и принижение роли России в мире.

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