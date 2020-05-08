Алсу выделила средства на борьбу с коронавирусом в Дагестане

Заслуженная артистка России Алсу перевела средства в специально созданный фонд, приобретающий средства индивидуальной защиты и медикаменты для врачей, борющихся с коронавирусом в Дагестане.

Президент ФК «Анжи» Осман Кадиев 4 мая призвал перечислить одну месячную зарплату в фонд для оказания помощи нуждающимся.

«Первой на инициативу Кадиева отреагировала заслуженная артистка России Алсу Абрамова. Российская певица и телеведущая уже перевела средства, которые пойдут на приобретение СИЗ и медикаментов для медработников в Дагестане. … Мы от всей души благодарим Алсу Ралифовну за доброту и отзывчивость», – сообщает пресс-служба ФК «Анжи».

Сам Кадиев из личных средств выделил на эти цели 100 тыс. рублей.

Кроме того, согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию газеты ВЗГЛЯД, 9 мая Алсу даст онлайн-концерт, посвященный Дню Победы. Она исполнит композиции из своего альбома «Письма, пришедшие в войны». Трансляция состоится на YouTube-канале Super.ru.

«Для всей нашей семьи, как и для многих других, этот день в году особенный. Этот праздник вызывает одновременно светлые и грустные эмоции. Песни, которые я спою, дают возможность быть благодарным нашим героям, а также разделить свои эмоции со всеми слушателями», – рассказала Алсу.