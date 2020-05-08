Священнослужителя заподозрили в педофилии в Оренбургской области

В Оренбургской области следователи предъявили обвинение священнослужителю в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех детей.

«Следователи предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 40-летнему жителю Оренбургской области», – сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по области Анжелика Линькова, передает РИА «Новости».

По ее словам, обвиняемый задержан, следственные мероприятия продолжаются.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет про иеромонаха Климента (в миру – Кораблева). «По предварительным данным, от действий священника пострадали трое несовершеннолетних. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Известно, что он не был женат, детей не имел», – пояснил собеседник.

В Оренбургской епархии сообщили, что Кораблева отстранили от священнослужения на время следствия. «2 мая 2020 года правящий архиерей епископ Бузулукский и Сорочинский Алексей, узнав об обвинении иеромонаха Климента (Кораблева), запретил подчиненного клирика в священнослужении», – добавили в епархии.

Напомним, в сентябре 2019 года в Оренбургской области был задержан настоятель Саракташской обители протоиерей Николай Стремский, воспитывающий 70 приемных детей. Священнику предъявили обвинение по трем статьям, в том числе ему вменяется изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также в отношении Стремского были возбуждены еще два уголовных дела по аналогичным статьям.