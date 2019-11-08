Обвиняемый в педофилии оренбургский священник стал фигурантом еще двух дел

В ходе судебного заседания обвиняемому в развратных действиях и изнасиловании священнику Николаю Стремскому продлили меру пресечения. Кроме того, священнослужитель может стать фигурантом двух новых уголовных дел, сообщил его адвокат Эльдар Шарафутлинов.

«Два уголовных дела возбуждены по идентичным статьям. Речь идет о 2001 и 2005 годах. Они возбуждены по факту, обвинение по ним Николаю Евгеньевичу не предъявлены», - сказал адвокат ТАСС.

Уголовные дела возбуждены по заявлению одной из приемных дочерей священника, которая уже давно является совершеннолетней. По словам адвоката, тот факт, что она более 14 лет молчала о совершенных преступлениях, вызывает сомнения. Шарафутлинов добавил, что дела могут быть прекращены, обвинение по ним пока не предъявлены.

Напомним, на Урале был задержан настоятель Саракташской обители протоиерей Николай Стремский, воспитывающий 70 приемных детей. Священнику предъявили обвинение по трем статьям, в том числе ему вменяется изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.