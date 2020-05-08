В Москве зарегистрировано снижение числа сообщений о преступлениях

Количество сообщений о преступлениях в Москве с начала апреля сократилось на 10,5%, сообщил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

«В период с 1 апреля по 7 мая на территории Москвы на 10,5% сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений. В частности, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 36,3%, разбойных нападений – на 36,7%, число грабежей снизилось на 42,3%, краж – на 32,8%, квартирных краж – на 63,2%. Также на 71,9% снизились показатели краж, совершенных на улицах, на 25,9% снизилось количество угонов транспортных средств», – передает ТАСС слова Васенина.

Напомним, в конце апреля в МВД сообщили, что сведения СМИ о возможном росте уличной преступности не находит объективного подтверждения: в России сократилось число преступлений – как в целом, так и на улицах, площадях, в парках и скверах.