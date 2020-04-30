МВД отметило снижение количества преступлений

Сведения СМИ о возможном росте уличной преступности не находит объективного подтверждения: в России сократилось число преступлений – как в целом, так и на улицах, площадях, в парках и скверах, сообщили в МВД.

«Как сообщалось ранее, число зарегистрированных за первые 3 месяца 2020 года убийств и покушений на убийства сократилось по сравнению с прошлым годом на 4,9%, разбоев – на 22,4%, грабежей – на 8,4%», – говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что опубликованные в некоторых СМИ и в Сети версии о возможном росте уличной преступности, вызванном социально-экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции, «не нашли объективного подтверждения».

«Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, разбоев – на 20,9%, грабежей – на 9,9%, краж – на 11,2%», – говорится в сообщении.

Также на 13% меньше зарегистрировано преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе тяжких и особо тяжких деяний данной категории – на 16,4%.

«С учетом того, что в настоящее время значительная часть населения находится на режиме самоизоляции, участковые уполномоченные полиции регулярно посещают места проживания лиц, состоящих на профилактических учетах, проводят беседы с родственниками и соседями о поведении указанных граждан», – отмечает МВД.

Между тем, сообщалось, что в Москве в апреле число кибермошенничеств выросло втрое.