Сванидзе оценил слова французского историка о различиях русских и европейцев

«Я не вижу у русских обостренного чувства истории. А вот смерть – это действительно важное этическое понятие в русской культуре», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Николай Сванидзе. Так он прокомментировал слова французского историка Элен Каррер д'Анкосс, назвавшей «чувство истории» и «чувство смерти» параметрами, по которым русские отличаются от европейцев.

«Элен Каррер д'Анкосс – очень умный и образованный человек. В ее жилах течет русская кровь. Она говорит о русских не как о чужих, а как о своих, и к русским она хорошо относится. Это очень важно и это надо иметь в виду», – сказал член президентского Совета по правам человека, политический обозреватель Николай Сванидзе.

«Но дальше можно спорить. Что касается чувства истории – я с этим не соглашусь. Я не вижу у русских обостренного чувства истории. Есть скорее интерес к истории как к интриге, к мифу. История для русских – это такой детектив с неизвестным концом. Можно говорить правду, а можно врать. И не поймешь, где правда, а где ложь. Это очень занимательная тема. Но особой тяги к истории я не вижу», – пояснил Сванидзе.

«А если говорить о смерти, как о важном этическом понятии в русской культуре, то да, это имеет место, в том числе в православной вере. Потому тезис Элен Каррер д'Анкосс, безусловно, имеет право на существование», – заключил собеседник.

Ранее французский историк, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс назвала два параметра, по которым русские отличаются от западных европейцев.

По ее мнению, один из этих параметров – «чувство истории», которое у жителей России развито сильнее из-за трагедий ХХ века. Вторым параметром историк называет обостренное «чувство смерти».

«Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остается для последнего прощания», – отметила Каррер д'Анкосс в интервью изданию Figaro.

По ее словам, европейцы думают только о настоящем. Они также забыли, что такое смерть, которую подменяют понятием «уход из жизни». Это, в частности, показала пандемия COVID-19.

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