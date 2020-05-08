В Польше предсказали раскол Европы из-за «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности стран Евросоюза в вопросах внешней политики, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.

«К сожалению, это стало бы доказательством того, что единство и согласованность среди стран Европейского союза в вопросах внешней политики настолько же хрупкое, как и несколько лет назад», – приводит слова Зайончковского РИА «Новости».

По мнению эксперта, завершение строительства – дело по сути решенное. При этом Зайончковский считает, что США и странам ЕС следует оказывать на Германию дипломатическое и политическое давление, так как Берлин уже два года заявляет, что проект не политический, а сугубо экономический.

По мнению Зайончковского, власти Германии не отказываются от своих слов только потому, что это бы стало «символическим проигрышем федерального правительства Ангелы Меркель».

Накануне принадлежащее Газпрому судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из Калининграда.

Напомним, оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG заявляла, что планирует завершить проект в конце 2020 – начале 2021 года.