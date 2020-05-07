Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США. В частности, в Кремниевую долину.

«Когда-то рассматривал и возможность переезда в Кремниевую долину, но в итоге отказался от этой идеи в пользу других вариантов. (...) Считаю, что Америка – не лучшее место эмиграции для IT-предпринимателей», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «США – жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах». «Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если Вы думаете, что Вас это не коснется, я бы не был так уверен», – отметил создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.

Кроме того, он обратил внимание, что «система здравоохранения США – неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу – это выходит дешевле».

Также Дуров отметил, что в США высокие налоги, а в Сан-Франциско – ограниченная культурная жизнь. Более того, он раскритиковал американское среднее образование.

«Качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах», – заявил создатель соцсети «ВКонтакте», подчеркнув, что на чемпионатах мира по программированию США занимает первые места значительно реже, чем Китай или Россия.

В заключение предприниматель отметил, что у американского рынка в XXI веке слишком слабые перспективы и «переезд в США сегодня – сродни покупке актива на пике стоимости».

Напомним, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин предложил создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых «больших данных», кибербезопасности.