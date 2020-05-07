Китай направил в Россию экспертов для борьбы с коронавирусом

Пекин оказывает Москве материальную помощь и направляет экспертов для борьбы с эпидемией коронавируса, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Ханьхуэй заявил в ходе российско-китайского телемоста по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, организованного российским историческим обществом и Китайской академией общественных наук, что в данный момент Китай «оказывает России всевозможную поддержку и помощь, материальную помощь, направляются группы экспертов, противоэпидемиологическая группа», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что с момента начала пандемии председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин несколько раз активно призывали к сотрудничеству и обменам между двумя странами для борьбы с эпидемией, что отражает высокий уровень китайской-российских отношений.

В свою очередь руководство, общественность и деловые круги России высказались в поддержку Китая и оказали помощь Пекину, когда там начал распространяться COVID-19.

По словам дипломата, ситуация с эпидемией коронавируса доказывает, что интересы всех стран связаны, что «построение общества общей судьбы – это правильный выбор, отражающий тенденцию времени».

«К сожалению, есть некоторые страны, которые до сих пор отражают совершенно неверную ситуацию, ведут неверную политику, в частности, они ведут нападки на ВОЗ, на другие страны, таким образом пытаясь скрыть свои ошибки и переложить ответственность на других. Но опыт Второй мировой войны говорит нам, что мы можем победить только благодаря единству, Россия и Китай объединяют свои усилия с другими странами мира так же, как они делали 75 лет назад», – добавил посол.

Ранее Китай и Россия выступили против использования пандемии в политических целях.

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