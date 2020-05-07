Россия и Китай выступили против использования пандемии в политических целях

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Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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США загнали иранскую валюту в туман

Иранская валюта стала очередной жертвой американских санкцийФото: REUTERS/Alaa al-Marjani
Иран вынужден «официально признать экономическое банкротство» – именно такие комментарии сейчас звучат по поводу решения девальвировать и даже переименовать валюту Исламской Республики. Новая валюта Ирана будет называться туман. Откуда пошло это название, да и сама идея столь радикальной денежной реформы в Иране? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...

Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
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Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          • Нет, они отсутствуют в продаже

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          • Нет, мне в ней неудобно

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          • С пониманием

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              Россия и Китай выступили против использования пандемии в политических целях

              7 мая 2020, 12:13

              Текст: Евгения Шестак

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              Россия и Китай против того, чтобы ситуацию с пандемией коронавируса пытались использовать для сведения политических счетов, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

              По его словам, история учит, насколько важно сохранять единство перед лицом глобальных угроз, таких как коронавирус, передает ТАСС.

              «Осознавая свою ответственность, Россия и Китай последовательно придерживаются принципам международной солидарности и отвергают любые попытки использовать пандемию для сведения политических счетов, тем более задним числом», – сказал он.

              Директор СВР убежден, что лишь доверие и взаимопомощь позволят преодолеть последствия коронавирусной инфекции и сохранить стабильность в мире.

              «Надеюсь также, что победа над пандемией, которую мы без сомнения одержим, как и победа над фашизмом в свое время, позволит человечеству извлечь необходимые уроки и избегать подобных кризисов в будущем», – отметил он.

              Нарышкин подчеркнул, что Советский Союз и Китай заплатили самую высокую цену за победу во Второй мировой войне, поэтому попытки принизить роль России и Китая в победу преступны. 

              Председатель РИО подчеркнул, что столь же категорично неприемлем нацизм, «в какие бы одежды его не пытались рядить».

              Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай якобы используют сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для продвижения собственных интересов.

              До этого Эспер заявил, что Китай якобы скрывает информацию о коронавирусе. В связи с этим, по мнению главы Пентагона, следует усилить давление на Пекин, чтобы заставить его сотрудничать.


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