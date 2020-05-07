Россия и Китай выступили против использования пандемии в политических целях

Россия и Китай против того, чтобы ситуацию с пандемией коронавируса пытались использовать для сведения политических счетов, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, история учит, насколько важно сохранять единство перед лицом глобальных угроз, таких как коронавирус, передает ТАСС.

«Осознавая свою ответственность, Россия и Китай последовательно придерживаются принципам международной солидарности и отвергают любые попытки использовать пандемию для сведения политических счетов, тем более задним числом», – сказал он.

Директор СВР убежден, что лишь доверие и взаимопомощь позволят преодолеть последствия коронавирусной инфекции и сохранить стабильность в мире.

«Надеюсь также, что победа над пандемией, которую мы без сомнения одержим, как и победа над фашизмом в свое время, позволит человечеству извлечь необходимые уроки и избегать подобных кризисов в будущем», – отметил он.

Нарышкин подчеркнул, что Советский Союз и Китай заплатили самую высокую цену за победу во Второй мировой войне, поэтому попытки принизить роль России и Китая в победу преступны.

Председатель РИО подчеркнул, что столь же категорично неприемлем нацизм, «в какие бы одежды его не пытались рядить».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай якобы используют сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для продвижения собственных интересов.

До этого Эспер заявил, что Китай якобы скрывает информацию о коронавирусе. В связи с этим, по мнению главы Пентагона, следует усилить давление на Пекин, чтобы заставить его сотрудничать.