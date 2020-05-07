Половине магазинов одежды предрекли закрытие после снятия ограничений в Москве

После снятия предпринятых в связи с COVID мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозируют эксперты Fashion Consulting Group.

Сети H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti), пользуясь кризисом, планируют закрыть нерентабельные магазины в ряде ТЦ Москвы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на нескольких консультантов рынка коммерческой недвижимости.

В Inditex от комментариев отказались. Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ретейла.

Между тем американский Gap уже предупредил, что нынешний кризис может оказаться для компании фатальным. До начала пандемии сети удалось аккумулировать 1,7 млрд долларов, но около половины суммы уже ушло на содержание закрытых по всему миру магазинов.

Ситуация в глобальном офисе приведет и к оптимизации работы российской части сети, уверены консультанты.

Сеть «Твое» рассматривает возможность закрытия до 40 нерентабельных магазинов, утверждает один из источников. Представитель «Твое» Артем Чернышев заявил, что планового количества магазинов к закрытию не существует, а решения принимаются на основе анализа финансовых результатов конкретной точки и уступок, на которые готовы идти владельцы помещений в сложившихся обстоятельствах. Однако не все собственники ТЦ готовы к диалогу.

«Сейчас большинство переговоров между арендодателями и арендаторами проходят в ультимативном ключе, так как для каждой из сторон оптимизация стала первостепенной задачей», – отметил руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Оксана Мостяева.

В свою очередь гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс выразила уверенность, что ретейлерам так или иначе придется сокращать количество офлайн-магазинов из-за роста онлайн-сегмента.

По ее прогнозам, на фоне кризиса 2020 года сокращение традиционных магазинов в сегменте fashion составит от 35 до 50%. По итогам 2020 года падение продаж на рынке моды составит до 35% в деньгах.

В минувшем году объем всего российского рынка моды не превышал 2,29 трлн рублей, сообщали ранее в FCG. Таким образом, по итогам года объем выручки во всей отрасли может снизиться до 1,48 трлн рублей.

«Зато, как мы ожидаем, более чем вдвое могут вырасти объемы продаж через интернет. Если в 2019 году доля онлайн-торговли на рынке fashion занимала всего около 12%, то теперь треть продаж от общего объема рынка будет приходиться на дистанционную торговлю», – добавила Лебсак-Клейманс.

При этом Мостяева заявила, что только «15-20% покупателей планируют увеличить покупки в онлайне». С ней согласилась директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, указав, что «онлайн никогда не станет основным каналом продаж в fashion-сегменте». Также она рассчитывает, что восстановление потребления в fashion-индустрии может произойти в 2021 году при благоприятной экономической и эпидемиологической обстановке.

Наибольший процент ротаций и вакансий в ТЦ произойдет среди помещений до 300 кв. метров, которые занимают представители малого и среднего бизнеса, считает руководитель аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева.

Напомним, накануне президенту России Владимиру Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу. Роспотребнадзор озвучил три этапа снятия ограничений, и уже на первом этапе предлагается разрешить работу «объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции». На втором этапе – «открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей».

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