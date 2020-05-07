Кандидат в президенты Польши предложил «заменить» F-35 на армию медсестер

Польше в условиях коронавируса нужно тратить деньги не на американские истребители F-35, а на армию медсестер, заявил кандидат на пост президента республики от левых сил Роберт Бедронь в ходе организованных Польским телевидением дебатов.

«Люди говорят, что настоящую опасность представляют собой засуха, пандемия, экономический кризис. Это настоящие проблемы полек и поляков. Сегодня нам не нужны F-35, потому что они не погасят пожары, не помогут победить коронавирус», – передает ТАСС слова Бедроня, подчеркнувшего, что Польше «нужна армия хорошо оплачиваемых медсестер».

Кандидат на пост президента республики от партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак в свою очередь заявил, что самолеты F-35 Польша приобретает «с переплатой в размере 10 млн долларов».

«Это оплата за посредничество американского правительства», – указал он, подчеркнув, что многие стоящие на вооружении Польши F-16 неисправны.

Напомним, в конце января Польша подписала контракт с США на покупку 32 самолетов F-35. Цена одного самолета – 87 млн долларов.

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