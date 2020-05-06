В правительстве обсудили меры поэтапного выхода из режима ограничений

Исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов провел координационный совет по борьбе с коронавирусом и обсудил предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, сообщила пресс-служба правительства.

«Сегодня в правительстве состоялись два мероприятия: еженедельное оперативное совещание с вице-премьерами, а затем заседание президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Оба мероприятия прошли под руководством исполняющего обязанности председателя правительства – первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Также на президиуме координационного совета «обсуждалось исполнение ранее данных поручений председателя правительства, а также вопросы подготовки к заседанию правительства, намеченному на 7 мая».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания у президента России Владимира Путина выступят с докладами по поэтапному снятию ограничительных мер.