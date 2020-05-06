В России разработали нанонити для масок против коронавируса

Группа ученых из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, позволяющие эффективно сдерживать распространение коронавируса, сообщил представитель группы исследователей Дмитрий Лопатин.

«С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити. Сейчас мы прорабатываем два варианта применения нанонитей для сдерживания распространения коронавируса: изготовление из них медицинских масок, – уже ведем переговоры с двумя компаниями производителями; также их можно использовать в сменных фильтрах для респираторов», – приводит слова Лопатина ТАСС.

Он пояснил, что данные нанонити более успешно, чем ткань задерживают на себе частицы размеров, идентичных с коронавирусом. По его словам, в будущем, после завершения пандемии, нанонити также могут применять для систем очистки и опреснения воды.

Напомним, в конце апреля российские ученые создали дешевый и эффективный антисептик.

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