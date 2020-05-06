В среду синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром столбики термометров в Москве покажут 15 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 18 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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