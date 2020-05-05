Путин выразил соболезнования в связи со смертью генконструктора РКК «Энергия» Микрина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося члена президиума РАН, генконструктора российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгения Микрина.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Тяжелая болезнь оборвала жизнь выдающегося ученого, конструктора, крупного организатора», – написал глава государства в своей телеграмме, адресованной родным и близким ученого. Текст опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что академик внес «неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег».

«Добрая память об этом талантливом, преданном своему призванию, интересам Родины человеке навсегда сохранится в наших сердцах», – заключил Путин.

Напомним, Евгений Микрин скончался во вторник, в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни. О его заболевании коронавирусом стало известно в середине апреля.