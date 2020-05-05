Эрдоган заявил о скором выходе Турции из кризиса

Турция вскоре выйдет из кризиса, связанного с коронавирусом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«Турция предприняла более успешные шаги, нежели многие развитые страны мира, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Турция обязана в кратчайшие сроки устранить ущерб от пандемии и предпринять новые прорывные шаги в экономической сфере. Несмотря на неприятие врагов Турции за рубежом и противодействие недальновидных лиц внутри страны, Анкара продолжает борьбу во имя процветания страны по всем направлениям», – сказал Эрдоган в ходе видеоконференции с членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), передает ТАСС.

По его словам, достижения Турции в борьбе с пандемией станут залогом новых успехов на международной арене.

Вместе с тем президент напомнил жителям о важности соблюдения мер безопасности, в противном случае карантинные меры могут быть вновь ужесточены.

В понедельник Эрдоган впервые объявил об ослаблении ограничительных мер, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.