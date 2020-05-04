В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 52 пациента, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У этих пациентов «был подтвержден диагноз пневмония». Всего в российской столице скончалось 816 пациентов, у которых выявили коронавирус, передает ТАСС.

Накануне сообщалось о смерти 35 вирус-положительных пациентов.

Напомним, в Минздраве сообщили, что выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России еще не было, до этой точки далеко.

Также в Минздраве отметили, что в России показатель смертности от коронавируса низкий – 5,5 случая на 1 млн человек, причем эта цифра растет медленнее, чем во многих европейских государствах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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