В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 35 пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них был подтвержден диагноз «пневмония», передает РИА «Новости».

Всего в Москве скончались 764 человека, у которых был «получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», передает ТАСС.

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что «у нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали возможности вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране».

2 мая сообщалось, что за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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