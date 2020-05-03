Главврач Коммунарки объяснил уникальность вспышки коронавируса в России

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в чем заключается уникальность российского сценария пандемии коронавируса.

«У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали возможности вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране», – передает РИА «Новости» слова Проценко со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам эксперта, большинство стран имеют свои особенности развития этого заболевания. Так, среди введенных в столице мер были изоляция, контроль на въезде, провизорные госпитали, а также тщательное наблюдение. Проценко предположил, что благодаря этим мерам страна получила несколько недель для «перестроения».

Также врач уточнил, что в отношении коронавируса все страны объединяет отсутствие вакцины, быстрой диагностики и целенаправленной лекарственной противовирусной терапии, из-за чего ни один эксперт не может спрогнозировать сроки окончания эпидемии.

Напомним, Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения. Выздоровели на данный момент 16 тыс. 639 человек, 1280 человек умерли. Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что число жертв коронавируса в мире приблизилось к 245 тыс. человек.

Тем временем немецкий политолог назвал четыре страны, которые выйдут победителями из кризиса, спровоцированного эпидемией коронавирусной инфекции.

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