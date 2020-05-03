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3 мая, воскресенье | Последнее обновление — 18:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Главврач Коммунарки объяснил уникальность вспышки коронавируса в России
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Коронавирус кардинально изменит отдых россиян
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Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе
Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
QR-коды – это вообще не про свободу
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
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Как Красная армия штурмовала Рейхстаг
Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...
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Первомай – главный праздник эпохи коронавируса
Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
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Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»
В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности ОрелПодробности...
Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
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