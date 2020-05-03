Россия вышла на шестое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Россия в воскресенье обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения. Выздоровели на данный момент 16 тыс. 639 человек, 1280 человек умерли, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, суточный рост составил 8,6%. Новые случаи выявлены в 85 регионах, в том числе 5948 случаев в Москве, 822 – в Московской области, 295 – в Санкт-Петербурге, 252 – в Нижегородской области, 238 – в Мурманской области, 136 – в Дагестане, передает ТАСС.

За сутки выписаны 1626 человек в 67 регионах. Среди них выписаны 655 человек в Москве, 184 – в Санкт-Петербурге, 53 – в Краснодарском крае, 35 – в Ярославской области.



За сутки подтверждены 58 летальных случаев: 34 – в Москве, по два – в Московской области, Ингушетии, Нижегородской области, Красноярском крае, Северной Осетии и Ямало-Ненецком АО. По одному человеку скончались в Санкт- Петербурге, Ставропольском крае, Республиках Дагестан, Марий Эл, Якутия, Адыгея, Калмыкия, в Севастополе, а также Волгоградской, Тульской, Орловской и Ивановской областях

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5345 (50,3%) без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки в России умерли 58 человек с COVID-19, за все время – 1280. За 2 мая в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Прирост за сутки составил 1010 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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