В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражение и оперативно начинают лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Она уточнила, что под смертностью подразумевают соотношение числа умерших от коронавируса к средней численности населения. В России этот показатель равен 5,5 случая на 1 млн человек, причем эта цифра растет медленнее, чем во многих европейских государствах, передает РИА «Новости».

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», – отметила она в эфире программы «Спасибо, доктор» на ютьюб-канале «Соловьев LIVE».

Малинникова также заявила, что россияне вовремя обращаются к специалистам, и запоздалые случаи встречаются довольно редко.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса. Всего в России COVID-19 диагностировали у 145 тыс. 286 человек, из них 1 тыс. 356 погибли, более 18 тыс. вылечились.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти 11 мая получат показатели динамики распространения коронавируса, после чего решат вопрос о необходимости снятия ограничительных мер.