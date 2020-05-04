Стало известно, что принц Уильям откладывал свадьбу с Кейт Миддлтон из-за родителей

Британский принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили о помолвке только в 2010 году, когда невесте было 29 лет. Герцог Кембриджский откладывал свадьбу из-за своих родителей, сообщают СМИ.

Принц Уильям начал встречаться с Кейт Миддлтон еще в университете, однако он боялся повторить судьбу родителей и намеренно медлил с предложением руки и сердца, передает Daily Mail со ссылкой на королевского эксперта и автора книги «Тайны королевского романа» Кати Николла.

«Он знал, что его отца вынудили поскорее жениться на Диане, поскольку ее считали подходящей для него женой. Он избегал подобного давления и не торопился вести Кейт к алтарю», – считает эксперт.

Тем временем International Business Times сообщает, что в юности Уильям говорил, что слишком молод для свадьбы.

«Послушайте, мне всего 22 года. Я слишком молод для брака. Я не хочу жениться до тех пор, пока мне не исполнится 28-30 лет», – приводят его слова журналисты.

В октябре 2010 года принц Уильям сделал Кейт Миддлтон предложение. Через месяц они объявили о помолвке. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года. Королевская семья воспитывает троих детей.